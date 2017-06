TORONTO, ON -- (Marketwired) -- 06/15/17 -- Altus Group Limited ("Altus Group") (TSX: AIF), ein führender Anbieter von unabhängigen Beratungsdienstleistungen, Software- und Datenlösungen für die globale kommerzielle Immobilienbranche (CRE, Commercial Real Estate), hat die Version 7.7 des ARGUS Developer ("Developer 7.7") eingeführt. Developer 7.7 ist eine umfassende, einzelne Plattform für die Modellierung, Vorhersage, Verwaltung, Analyse und Berichterstattung von Entwicklungsprojektkosten und Cash Flows vom Beginn bis zur Lieferung.

"Developer 7.7 ist eine hochflexible Lösung, die es Kunden ermöglicht, in der komplexen Welt der Immobilienentwicklung zu navigieren. Die Plattform sorgt für mehr Transparenz bei Entwicklungsprojekten, indem eine verbesserte Sichtbarkeit der Machbarkeit und Performance eines Projekts geboten und gleichzeitig eine größere Kontrolle über Kosten und Zeitpläne ermöglicht wird", erklärte Michael Crook, Senior Vice President of Product Management, Altus Analytics, der Altus Group.

Developer 7.7 verfügt über eine Reihe von wichtigen Fähigkeiten:

Gesteigerte Sprachfunktionalität - Lokalisierung für Deutsch und Spanisch wurde hinzugefügt, um es Kunden in Schlüsselmärkten zu ermöglichen, Projekte in ihrer bevorzugten Sprache zu verwalten.

Definition und Modellierung von Projekten - Testen verschiedener Szenarien mit Sensitivitätstools, die es ermöglichen, einfache und mehrstufige Projekte in einer Umgebung zu organisieren und zu strukturieren, sodass Stakeholder Projektumfang, -risiken und den -fortschritt sehen und verstehen können.

Konsolidierte Berichterstattung - Erhalten Sie größere Transparenz durch bessere Berichterstattung und Dashboards, die es Benutzern ermöglichen, tiefer in einzelne Projekte, Projektphasen und -stufen sowie in einzelne Kosten- und Ertragspositionen eines konsolidierten Portfolios hineinzublicken, um sicherzustellen, dass Projekte im Rahmen bleiben und Risiken verwaltet werden.

"ARGUS Developer bietet uns eine vollständige Lösung, um unsere Entwicklungsprojekte effizient zu verwalten. Durch die Möglichkeit, mehrere Szenarien mit Sensitivitätstools zu testen, können wir die Risiken schneller verstehen und souverän Entscheidungen treffen", erklärte Jorge Rodríguez Fernández, Global Real Estate Portfolio Manager bei Ferrado Inmuebles.

Zusätzliche Information:

Online ARGUS Developer™

Informationen zur Altus Group Limited

Altus Group Limited ist ein führender Anbieter von unabhängigen Beratungsdienstleistungen, Software- und Datenlösungen für die weltweite Gewerbeimmobilienbranche. Unsere Unternehmen, Altus Analytics und Altus Expert Services, stehen für Jahrzehnte an Erfahrung, ein breites Spektrum von Kompetenzen und technologiebasierte Fähigkeiten. Unsere Lösungen ermöglichen es Kunden, Markteinblicke zu erhalten und den Wert ihrer Immobilieninvestitionen zu erkennen. Mit Hauptsitz in Kanada verfügen wir über circa 2.300 Mitarbeiter weltweit und sind in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Zu unseren Kunden gehören einige der weltweit größten Akteure der Immobilienbranche in verschiedenen Sektoren. Altus Group zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,15 $ pro Aktie und unsere Aktien werden an der TSX unter dem Symbol AIF gehandelt.

Weitere Informationen zur Altus Group erhalten Sie unter: www.altusgroup.com.

