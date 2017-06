--Das Unternehmen liefert 40 MW Module an das Huainan City China Project



Beijing (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co., Ltd. (JASO) ("JA Solar"), einer der weltweit größten Hersteller von Solarprodukten, gab heute bekannt, dass er seine Module an das größte schwimmende Solarkraftwerk der Welt geliefert hat.



Das schwimmende 40 MW FV-Solarsystem wurde im Bereich eines ehemaligen, gefluteten Kohlebergwerks in Huainan City, Provinz Anhui, China, installiert. Das Solarprojekt ging im Mai 2017 an das Netz und ist in der Lage, den Großteil des Stroms für die Beleuchtung und die Klimaanlagen einer nahe gelegenen Stadt zu produzieren. Die bei dem Projekt eingesetzten Mono-Doppelglasmodule wurden alle von JA Solar hergestellt.



Die Module von JA Solar sind für diese Art von Projekten hervorragend geeignet. Die Module haben langfristige Zuverlässigkeits- und Umweltverträglichkeitsprüfungen erfolgreich bestanden. Die herausragende PID-Leistung und die Korrosionsbeständigkeit sind trotz der, einer schwimmenden Anlage inhärenten Feuchtigkeit garantiert. Des Weiteren stellt die Gewährleistungsfrist der Doppelglasmodule auf Material von 12 Jahren und auf die lineare Leistung von 30 Jahren sicher, dass Kunden eine stabile finanzielle Rendite erhalten.



Schwimmende FV ist ein interessanter entstehender Markt, der das Potenzial für schnelles Wachstum hat. Die Nachfrage nach schwimmender FV steigt, besonders auf Inseln, da die Kosten von Wasseroberflächen im Allgemeinen niedriger sind als die Kosten von Land. Hinzu kommt, dass der kühlende Verdampfungseffekt von Wasser dabei hilft, die Modultemperatur zu reduzieren, wodurch die Effizienz der Module steigt und der Energieverlust geringer wird.



Hr. Baofang Jin, Chairman und CEO von JA Solar, erklärte: "Wir sind über die Möglichkeit stolz, zu einem so prominenten Projekt beitragen zu können. JA wird seine Bemühungen bei der Entwicklung, Innovation und Verbesserung der Produkttechnologie fortsetzen, die es uns ermöglichen, bei ähnlichen, bahnbrechenden Solarprojekten mitzuwirken."



