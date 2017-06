Hunderte von zertifizierten Acumatica Partnern helfen bestehenden Kunden zum problemlosen Wechsel auf eine moderne Cloud-Infrastruktur für das Geschäft



Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Acumatica, ein Cloud-ERP-Unternehmen mit weltweit größtem Wachstum, gab heute die sofortige Erhältlichkeit der Acumatica Cloud Migration Suite für Sage 100/MAS 90 Anwendungen bekannt. Die Migration Suite und die dazugehörigen Dienste liefern eine schnelle, praktische Migration auf die Cloud-ERP-Lösung von Acumatica. In den letzten Jahre sind bereits eine hohe Anzhal von Sage Kunden zu Acumatica gewechselt, und diese Entwicklung stellt eine eindeutige Marktchance dar.



"Unsere früheren Sage Kunden und Partner sind sich in ihrem Feedback an uns in einer Sache einig: sie hätten schon viel früher zu Acumatica kommen sollen," sagte Jon Roskill, CEO von Acumatica. "Es gibt immer noch Zehntausende von Sage Kunden, die mit Systemen arbeiten, die ihren Geschäftsbedarf nicht mehr erfüllen, und viele möchten gern wechseln. Mit der Migration Suite möchten wir ihnen helfen, dies auf einfache, reibungslose Weise zu erzielen."



Das jetzt erhältliche Vorab-Release der Migration Suite bietet einen schnellen, vorhersehbaren und kostengünstigen Wechsel in die Acumatica Cloud. Die Acumatica Labs führen dazu eine erste Analyse für den Kunden durch, um die Migrationszeit zu minimieren. Darauf folgt eine "Freischaltungs-"Konversion, die in den Laboren oder direkt von einem VAR-Partner vor Ort durchgeführt werden kann. Acumaticas Partnernetz ist stark engagiert, um kleinen und mittelständischen Unternehmen weltweit die Vorzüge moderner Cloud-Unternehmenssoftware zu liefern.



"Für diese Art eines halbautomatisierten Tools besteht seit einiger Zeit eine enorme Nachfrage," sagte Mike Augello, CEO von i-Tech Support, Inc. "Bisher mussten wir für die Kunden eine Übergangslösung bauen, die von Sage migrieren wollten, und so freuten wir uns um so mehr, als Acumatica sich für diesen End-to-End-Ansatz entschieden hatte."



Die Acumatica Cloud Migration Suite bewegt Masterdaten verlaufs- und transaktionsübergreifend. Auch die Basiskonfiguration des Unternehmens und wichtige AP/AR/GL-Konfigurationen werden migriert genau wie die Kontenstruktur und Kontenaufstellungen wie auch Teilkontenaufstellungen (in Sage 100 sind das Segmente). Zusätzliche Datenfelder umfassen die Kunden- und LIeferantendaten, Lager und Standorte, volle Lagerbestandsdaten und vieles mehr.



Die Migration Suite basiert auf einem Framework, das schon bald auf eine Reihe anderer älterer ERP-Produkte und Plattformen angewandt werden kann. Acumatica ist für seine führende innovative Rolle und seine außergewöhnliche Technologie sowie für die Bereitstellung hervorragender Integrationskapazität bekannt. Das Unternehmen sorgt bei Kunden für Vertrauen dank seiner sicheren, getesteten, validierten Integrationen, die bereits von einer Vielzahl von Kunden aus unterschiedlichsten Branchen erfolgreich vollzogen wurden.



"Zu Beginn arbeiteten wir mit MAS 90 und haben dann auf Sage 100 aufgerüstet, bemerkten jedoch keine besondere Steigerung," sagte David Kellerman, CFO der Handelskammer von Las Vegas Metro. "In Acumatica gibt es eine Menge Module, die die Arbeitsabwicklung effizienter gestalten, uns Zeit sparen und mit denen sich alles leichter und schneller erledigen lässt."



Informationen zu Acumatica



Acumatica stellt cloud-basierte Unternehmensverwaltungssoftware zur Geschäftsbeschleunigung in kleinen und mittelständischen Betrieben bereit. Mit Cloud- und Mobiltechnologie und ihrem einzigartigen kundenorientierten Lizenzierungsmodell liefert Acumatica eine Suite voll integrierter Unternehmensverwaltungsprogramme für u. a. das Finanzwesen, den Vertrieb, CRM und die Projektbuchführung auf einer soliden, flexiblen Plattform. Weitere Informationen finden Sie auf www.acumatica.com.



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/523703/Acumatica_Logo.jpg



