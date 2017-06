Bremen (ots) - Luca Caldirola bleibt Werderaner! Der 26-jährige Innenverteidiger hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Das gab Werders Geschäftsführer Sport, Frank Baumann, am Donnerstagmittag bekannt.



"Wir freuen uns sehr, dass wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnten. Leider wurde Luca in der abgelaufenen Saison gleich zweimal von schweren Verletzungen zurückgeworfen. In unseren Planungen für die Defensive ist er ein wichtiger Baustein, weshalb wir sehr glücklich sind, dass er auch zukünftig das Werder-Trikot tragen wird", erklärt Baumann.



Cheftrainer Alexander Nouri betont die Qualitäten, mit denen sich der Linksfuß in die Mannschaft einbringt. "Luca ist als zweikampfstarker Verteidiger defensiv flexibel einsetzbar und hat in den letzten Jahren schon häufig unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für sein Team ist. Ich freue mich sehr, dass er uns auch zukünftig zur Verfügung steht", sagt Nouri.



Auch Luca Caldirola freut sich, dass er weiterhin für den SV Werder auf dem Platz stehen wird. "Ich bin sehr froh, auch weiterhin das Werder-Trikot tragen zu dürfen. Nach den beiden schweren Verletzungen möchte ich die Mannschaft in der kommenden Saison wieder mit ganzer Kraft auf dem Feld unterstützen", so der 26-Jährige.



Luca Caldirola wechselte 2013 von Inter Mailand zum SV Werder. Bis dato bestritt der Italiener 45 Bundesligaspiele und zwei Pokalpartien für die Grün-Weißen. Nachdem Caldirola in der Saison 2015/2016 an Ligakonkurrent SV Darmstadt 98 ausgeliehen war, musste der Defensivspezialist in der vergangenen Spielzeit aufgrund eines Bruchs des Außenknöchels und eines Mittelfußbruchs monatelang pausieren.



