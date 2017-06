Singapur (ots/PRNewswire) - Am 7. Juni 2017 vollendete die Tunghsu Group erfolgreich ihre erste USD Offshore-Anleiheemission in Höhe von 350 Millionen USD. Goldman Sachs fungierte bei dieser Transaktion als einziger internationaler Koordinator und Bookrunner. Durch Standortbesuche in Wuhu, Anhui, und Roadshows in Hongkong, Singapur und London stand das Unternehmen mit 100 Investoren auf verschiedene Weise in umfassender Kommunikation, einschließlich Standortbesuchen, persönlichen Besprechungen und Geschäftsessen, und demonstrierte internationalen Investoren sein hervorragendes Unternehmensimage sowie seinen seltenen Investitionswerts als ein chinesisches Privatunternehmen. Obwohl der internationale Finanzmarkt während der Roadshows von politischen Ereignissen betroffen war, einschließlich Terroranschlägen in Großbritannien und den britischen Parlamentswahlen, konnte die Tunghsu Group mit der Hilfe von Goldman Sachs dennoch das vorteilhafte Emissionsfenster wahrnehmen und erhielt von 87 hochwertigen und gut diversifizierten Investoren aus acht Regionen Anerkennung, einschließlich globaler Blue Chip Fonds, Staatsfonds, großen asiatischen Anleihefonds, chinesischen Institutionen, usw.



Die USD Offshore-Anleiheemission der Tunghsu Group sorgte für vielfache "Höhepunkte" im Markt, einschließlich der größten USD-Debut-Anleihe durch eine Holdinggesellschaft im High Yield-Markt der Region Asien-Pazifik, niedrigster Coupon im Rahmen einer Debut-Emission durch eine Holdinggesellschaft im High Yield-Markt der Region Asien-Pazifik und erstes Privatunternehmen in den Sektoren Optoelektronik und High End-Ausrüstung, das jemals eine Anleihe in asiatisch-pazifischen Credit Capital Markets begeben hat.



Die Einnahmen durch diese USD Offshore-Anleiheemission werden teilweise eingesetzt, um Onshore-Kredite zurückzuzahlen, sodass die Finanzierungskosten gesenkt werden und das Fälligkeitsprofils der Finanzschulden optimiert wird. Der Restbetrag wird für die Forschung und Entwicklung des Unternehmens verwendet, um seine Innovationskapazitäten weiter zu stärken. Doch noch wichtiger ist, dass die Tunghsu Group sich selbst durch diese Emission zum ersten Mal erfolgreich im internationalen Kapitalmarkt präsentiert hat. Seit Jahren genießt die Tunghsu Group dank ihrer ständigen Leistungssteigerung das Vertrauen von Onshore-Eigen- und Fremdkapitalmärkten. Dieses Mal verlegte die Tunghsu Group die Anleiheemission als ersten Schritt, um Offshore-Finanzierungswege zu öffnen und eine brandneue Entwicklungsphase zu beginnen, in den internationalen Kapitalmarkt. Durch mehrere Onshore- und Offshore-Finanzierungswege hat die Tunghsu Group einen soliden Grundstein für ihre zukünftige auf Internationalisierung ausgerichtete Entwicklungsstrategie gelegt.



Seit 20 Jahren setzt die Tunghsu Group ihr Ziel um, durch industrielle Entwicklung einen Beitrag zur Nation zu leisten, und erzielte schnelles Wachstum in den Bereichen optoelektronische Anzeigesysteme, High-End-Ausrüstung und -Dienstleistungen und erneuerbare Energie sowie in anderen Sektoren. Aktuell gilt die Tunghsu Group mit einer Bilanzsumme von etwa 137,3 Milliarden RMB am Jahresende von 2016, einem Umsatz von etwa 21,1 Milliarden RMB im Jahr 2016 und drei Tochtergesellschaften mit notieren A-Shares als führendes Industriekonglomerat. Zukünftig wird die Tunghsu Group sich weiterhin für die robuste Entwicklung einer nationalen Industrie mit hoher sozialer Verantwortung und Sendungsbewusstsein einsetzen.



OTS: Tunghsu Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126989 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126989.rss2



Pressekontakt: Jiang Nan +86-185-1128-7625 jiangnan@dong-xu.com