Kiel - Der deutschen Wirtschaft droht nach Einschätzung des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) eine konjunkturelle Überhitzung. "Die gesamtwirtschaftliche Überauslastung steigt weiter und ist nach einer sechsjährigen Aufschwungphase dann so gross wie seit dem Boom-Jahr 2007 nicht mehr", schreibt das IfW in seiner am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturprognose. Man stehe an der Schwelle zur Hochkonjunktur.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte laut IfW im Jahr 2017 um 1,7 Prozent wachsen und im Jahr 2018 um 2,0 Prozent. Damit wurden ...

