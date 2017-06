NEW YORK (Dow Jones)--Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Juni eingetrübt, wenngleich die Unternehmen auf Wachstumskurs bleiben. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank gegenüber Mai von 38,8 auf 27,6 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von plus 23,5 erwartet.

Liegt der Philly-Fed-Index über null geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet. Im Juni lag das Konjunkturbarometer den 11. Monat in Folge im Plus.

Bei den Unterindizes zeigte sich ein gemischtes Bild. Während derjenige für die Neuaufträge mit 25,9 Zählern leicht zulegen konnte, fiel der Unterindex für die Lieferung um über 10 Punkte auf 28,5. Mehr Firmen glauben, dass sie höhere Preise für ihre Produkte durchsetzen können, als fallende Preise in Kauf nehmen zu müssen.

Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2017 09:05 ET (13:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.