BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und andere führende europäische Finanzpolitiker haben sich optimistisch gezeigt, dass bei der Sitzung der Eurogruppe am Nachmittag eine Einigung über weitere Hilfen für Griechenland erreicht wird.

"Ich bin nach wie vor zuversichtlich, das wir heute auch zu einem Ergebnis kommen über die Auszahlung der nächsten Tranche", sagte Schäuble bei seinem Eintreffen zu der Tagung der Euro-Finanzminister in Luxemburg. "Die Stimmen aus Griechenland mehren sich ja, die dafür plädieren, dass sich alle an die gegebenen Vereinbarungen halten."

Der deutsche Finanzminister erklärte, man habe "jetzt einen Weg gefunden", der es dem Management des Internationalen Währungsfonds (IWF) hoffentlich erlauben werde, seinem Board ein Programm vorzuschlagen - "wobei allerdings der Weg dann sein wird..., dass eben die Auszahlung erst gegen Ende des Programms beginnt".

Ausdrücklich beharrte Schäuble aber darauf, über Schuldenerleichterungen erst nach Ende des Programms Mitte 2018 zu sprechen. "Wenn sie nicht notwendig sind, braucht man sie auch nicht, so haben wir das im Mai 2016 schon vereinbart", sagte er. "Und über den Rest reden wir dann, wenn das Programm abgeschlossen ist." Die Entwicklung in Griechenland sei positiv, und das Land fange schon wieder an, "einen begrenzten Zugang zu den Finanzmärkten zu bekommen", strich Schäuble heraus.

Merkel drängt auf Vereinbarung

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte kurz vor Beginn der Eurogruppen-Sitzung die Hoffnung auf eine Einigung. "Ich wünsche mir natürlich, dass wir heute bei der Eurogruppe Ergebnisse sehen, die helfen, dass auch Griechenlands Anstrengungen dadurch sozusagen goutiert werden, dass auch weitere Auszahlungen möglich sind", sagte Merkel in Berlin. Sie könne der Sitzung der Finanzminister nicht vorgreifen. In der Eurogruppe sei "sehr hart an den Vorbereitungen gearbeitet" worden, fügte sie aber hinzu.

Der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos zeigte sich bei seinem Eintreffen zu der Sitzung der Eurogruppe wie Schäuble "zuversichtlich" für eine Einigung mit den übrigen Euro-Ländern über die Auszahlung der weiteren Hilfsgelder. Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem sagte, er hoffe "auf einen großen Schritt vorwärts". Der Niederländer erwartete Präzisierungen zu den Athen im kommenden Jahr in Aussicht gestellten Schuldenerleichterungen - aber keine Benennung einer konkreten Summe. "Diese Zahl wird es erst nach Ende des Programms geben", stellte er klar.

EU-Währungskommissar Pierre Moscovici nannte eine Einigung über die Hilfen für Athen bei seinem Eintreffen "absolut nötig und unverzichtbar" und betonte, alle nötigen Voraussetzungen hierfür seien erfüllt. "Jetzt ist es wichtig, dass Griechenlands Partner auch ihre Verantwortung übernehmen." Belgiens Finanzminister Johan Van Overtfeldt meinte, man könne "relativ optimistisch sein, dass eine Einigung erreicht wird".

Debatte über Schuldenerleichterungen

Die Finanzminister der Eurogruppe hatten bei Verhandlungen Ende Mai noch keinen Durchbruch erreicht, um den Weg für weitere Hilfsgelder an Athen zu ebnen. Bereits damals wurde aber eine Verständigung bei dem nächsten Treffen erhofft. Eine Beteiligung des IWF, die Bedingung für die Zustimmung des Bundestags war, soll nach den Planungen erfolgen, ohne dass der Fonds schon jetzt konkrete Mittel auszahlt. Erhofft wird eine Verständigung darüber mit IWF-Chefin Christine Lagarde, die an dem Treffen teilnimmt.

Griechenland braucht spätestens im Juli gut 7 Milliarden Euro an frischen Mitteln aus dem Hilfspaket von insgesamt 86 Milliarden Euro. Das griechische Parlament hat dafür ein Paket aus Rentenkürzungen und höheren Steuern beschlossen. Athen dringt aber ebenso wie der IWF noch auf konkretere Vereinbarungen zu Schuldenerleichterungen. Der Währungsfonds hält diese für nötig, weil er weniger Wachstum für Griechenland ansetzt als die europäischen Gläubiger und deshalb einen geringeren Primärüberschuss im Haushalt als die bisher angepeilten 3,5 Prozent für erreichbar hält.

Schäuble hat diese Berechnungen aber wiederholt kritisiert und zudem mehrfach erklärt, für Verhandlungen über Schuldenerleichterungen zum jetzigen Zeitpunkt fehle ihm das nötige Mandat des Bundestages. Am Donnerstag sagte er, auch ein mögliches Ergebnis der Sitzung in Luxemburg müsse noch dem Bundestags-Haushaltsausschuss zur Kenntnis gegeben werden. Sollte dieser in den Vereinbarungen eine wesentliche Änderung des Programms sehen, müsse der Bundestag in seinem Plenum befasst werden. "Wir glauben das nicht, betonte der Finanzminister aber.

June 15, 2017 09:09 ET (13:09 GMT)

