Am 15. Juni hat IAOP® The Global Outsourcing 100® herausgegeben, die Liste der weltweit besten Outsourcing-Dienstleister. Die Liste erschien in einer gesonderten Werbebeilage der FORTUNE-500-Ausgabe des FORTUNE® Magazins für das 2. Quartal 2017.



IBA Group (http://www.ibagroupit.com) wird in der Kategorie "Leaders" aufgeführt und als Super Star of the Global Outsourcing 100 for Sustained Excellence und als Top Company ('Star') für Kundenreferenzen, Preise & Zertifizierungen, Innovationsprogramme sowie Programme für soziale unternehmerische Verantwortung gewürdigt.



Die seit 11 Jahren erscheinende Liste "Global Outsourcing 100" zeichnet die weltbesten Outsourcing-Dienstleister aus. Die Unternehmen werden zunächst in die Kategorien "Leader" und "Rising Star" aufgeteilt und dann anhand von fünf Auswahlkategorien bewertet: Größe und Wachstum, Kundenreferenzen, Preise & Zertifizierungen, Innovationsprogramme sowie Programme für soziale unternehmerische Verantwortung.



Die Summe der Punktezahl in diesen Kategorien entscheidet über die Aufnahme in die Liste. Sämtliche Unternehmen auf der Liste haben sich weltweit besonders verdient gemacht. 'Stars' bekommen alle Unternehmen, die sich in einer oder mehr Bewertungskategorien hervorgetan haben.



"Einkäufer wissen, dass es Hunderte qualifizierte Dienstleister und Berater gibt. Aber worauf es wirklich ankommt, sind die Herausstellungsmerkmale der einzelnen Anbieter", sagte Debi Hamill, CEO von IAOP. "Genau dafür sind die Listen 'Global Outsourcing 100' und 'World's Best Advisors' gedacht. Wir sind stolz darauf, IBA Group als eines der höchstbewerteten Unternehmen bei Kundenreferenzen, Preisen & Zertifizierungen, Innovationsprogrammen sowie Programmen für soziale unternehmerische Verantwortung und als Superstar der Global Outsourcing 100 für nachhaltige Spitzenleistung auszuzeichnen."



Sergei Levteev, Vorsitzender der IBA Group, fügte hinzu: "IBA Group hat es im fünften Jahr in Folge in der Kategorie 'Leader' in die Liste 'Global Outsourcing 100' geschafft. Wir haben wiederholt unser Bemühen um die höchsten Standards bei Leistung, Kundenservice, Innovation und sozialer Verantwortung unter Beweis gestellt. Die Liste 'Global Outsourcing 100' bietet einen konsistenten Vergleich, wie ein Unternehmen gegenüber anderen Branchenteilnehmern abschneidet. Dieses Jahr hat IBA Group nicht nur seine vier 'Stars' vom letzten Jahr verteidigt, sondern auch den Preis als Superstar der Global Outsourcing 100 für nachhaltige Spitzenleistung erhalten. Ich glaube, das ist selbstredend. Wir ruhen uns aber auf diesem Erfolg nicht aus. Wir werden weiter arbeiten, entwickeln und uns neue Ziele und Maßstäbe setzen."



