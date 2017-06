Umfragen zeigen, dass sich Anleger vermehrt für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Finanzberater und Fondsmanager haben aber Probleme mit der Umsetzung der Wünsche. Woran das liegt.

Investoren wie auch Finanzberater und Fondsmanager sind sich einig: Anlagen, die ökologische, ethische und soziale Aspekte berücksichtigen, werden immer bedeutender werden. Doch hier klappt Theorie und Praxis weit auseinander. Das ergeben mehrere Umfragen zum Thema Nachhaltigkeit im Auftrag des französischen Vermögensverwalters Natixis, die dem Handelsblatt vorliegen.

Anleger weltweit wollen ihre persönlichen Wertvorstellungen auch ihrer Geldanlage wieder finden, wie eine globale Umfrage unter 7.100 Privatanlegern ergibt. Insgesamt äußerten drei Viertel der Befragten diesen Wunsch. Zu ihren persönlichen Werten zählen sie in Firmen zu investieren, die eine solide Umweltbilanz aufweisen und als sozial verantwortungsbewusst eingruppiert werden.

Für wichtig halten sie zudem Investitionen, die zu einer Verbesserung im Gesundheits- und Bildungswesen beitragen. Auch in ethisch geführte Firmen wollen sich die meisten engagieren. "Privatanleger geben uns unmissverständlich zu verstehen, dass sich ihre persönliche Wertvorstellungen auch in ihren Investments widerspiegeln sollen", konstatiert Dave Goodsell, Nachhaltigkeitsexperte bei Natixis.

Zahlreiche Investoren sagten sogar, sie würden stärker privat für ihr Alter sparen, wenn solche Kriterien dabei berücksichtigt werden könnten. Anleger in den USA gehen noch weiter: Sie sind einer Umfrage in ihrem Land zufolge davon überzeugt, dass ökologische, ethische und soziale Anforderungen berücksichtigt werden müssen, damit die Menschen mehr für ihr Alter zurücklegen. Acht von Zehn jüngere US-Bürger gaben demnach an, mehr für ihre Altersvorsorge zu tun, wenn sie entsprechend anlegen könnten.

Rund die Hälfte der Anleger in staatlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...