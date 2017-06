Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Bundeswehr sein Vertrauen ausgesprochen. "Ich habe Vertrauen zur Bundeswehr, und achtzig Prozent der Deutschen haben es auch", sagte Steinmeier der F.A.Z. (Freitagsausgabe).

Mit Blick auf die Verhaftung eines Offiziers, der offenbar einen terroristischen Anschlag geplant und ein Doppelleben als Flüchtling geführt hatte, sagte Steinmeier, in dem konkreten Falls des Oberleutnants Franco A. handele es sich um den Vorwurf einer schweren Straftat. "Da gibt es nichts zu verharmlosen oder zu beschönigen. Strafbares Verhalten gehört sanktioniert innerhalb und außerhalb der Bundeswehr." Die jüngsten Vorkommnisse seien beunruhigend, "aber nach meinem Eindruck nicht symptomatisch für die Bundeswehr als Ganze", sagte Steinmeier der F.A.Z. "Im Gegenteil: Ich bin in meinen Jahren als Außenminister vielen Einheitsführern begegnet, die in schwierigstem Umfeld - ob im Kosovo, Afghanistan, Mali - mit Umsicht und großem Verantwortungsbewusstsein gehandelt haben - sowohl gegenüber den eigenen Soldaten wie gegenüber den Menschen in den Einsatzgebieten."

Der Bundespräsident äußerte: "Ich habe großen Respekt vor diesen Soldaten."