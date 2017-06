Eine weitere Reduktion um 66 Prozent bis 2040 sagen die Analysten in ihrem diesjährigen Bericht für die Photovoltaik voraus. Weitere 47 Prozent Kostensenkung sollen es bis dahin bei der Windenergie sein. Bereits 2030 werden die Erneuerbaren die Mehrheit der bestehenden fossilen Kraftwerke im puncto Kosten ausstechen.Die Investitionen in neue Photovoltaik- und Windkraftanlagen werden sich bis 2040 auf 6,1 Billionen US-Dollar summieren. Insgesamt entfielen bis zu diesem Zeitpunkt fast Dreiviertel alles getätigten Ausgaben in neue Kraftwerke auf die erneuerbaren Energien, wie die Analysten von Bloomberg ...

