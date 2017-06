FRANKFURT (dpa-AFX) - Adidas -Aktien haben am Donnerstag in einem schwachen Gesamtmarkt mit minus 2,31 Prozent auf 173,50 Euro zu den größten Verlierern im Dax gezählt. Am Mittwoch hatten sich die Papiere des Sportwarenherstellers in einem freundlichen Marktumfeld mit dem Dax auf Rekordhoch noch gegen eine Abstufung durch das Investmenthaus Mainfirst gestemmt. Der skeptische Kommentar wirke nun offenbar nach, hieß es von einem Börsianer.

Analyst John Guy hatte seine Abstufung von "Outperform" auf "Neutral" mit einem weniger attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis begründet. Das Kursziel hatte er von 200 auf 185 Euro gesenkt. Die Adidas-Anteilscheine gehörten in der jüngeren Vergangenheit zu den gefragtesten Standardwerten am deutschen Aktienmarkt. Anfang Mai erreichten sie bei 188,95 Euro ein Rekordhoch. Seit Ende 2015 hatte sich ihr Wert dabei mehr als verdoppelt./mis/he

