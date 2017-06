Der anhaltende Verkaufsdruck bei Tech-Werten und Sorgen über die Verfassung der US-Wirtschaft haben am Donnerstag den Handel an der Wall Street belastet. Die Kurse von Börsen-Schwergewichten wie Apple, Microsoft und Alphabet rutschten erneut um je rund ein Prozent ab, nachdem sie bereits in den vergangenen Tagen Kursverluste hinnehmen mussten.

Den vollständigen Artikel lesen ...