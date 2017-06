Dallas (ots/PRNewswire) - MultiCam, ein Hersteller von mechanisierten CNC-Schneidlösungen mit Sitz in den USA, freut sich, die Eröffnung eines neuen Technologiezentrums in Butzbach, Deutschland, bekannt zu geben.



Mit über 60 Vertriebshändlern weltweit strebt MultiCam danach, in den europäischen Markt zu expandieren und das gleiche außerordentliche Training und den gleichen außerordentlichen Service und Support wie in den USA zu bieten.



"Wir freuen uns, die Eröffnung unseres deutschen Büros in Butzbach in der Nähe von Frankfurt und unsere Partnerschaft mit Deutschland bekannt zu geben. Wir glauben fest an den europäischen Markt und sein Wachstumspotenzial. In den vergangenen 10 Jahren haben wir über 1.000 Maschinen in ganz Europa installiert, und mehr als 150 davon befinden sich an Standorten in Deutschland. Das neue deutsche Technologiezentrum ist der Beweis für unser Engagement für den europäischen Markt als Ganzes. Wir haben in Deutschland ein sehr talentiertes Team mit jahrelanger Branchenerfahrung an Bord. Wir werden mit unseren deutschen Partnern mehrere Messen machen und in naher Zukunft einen Tag der offenen Tür bekannt geben, um das neue deutsche MultiCam Technologiezentrum zu präsentieren", so David Morse, Vorsitzender/CEO.



Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie Kelsey Smith, MultiCam Inc., 1025 West Royal Lane, DFW Airport, TX 75261, 972-292-4070, Fax: 972-929-4071, E-Mail: sales@multicam.com, Website: www.multicam.com



ÜBER MULTICAM INC.



MultiCam Inc. hat seit 1989 mehr als 10.000 CNC-Schneidlösungen (CNC = Computer Numerical Control) für verschiedene Branchen in der ganzen Welt hergestellt. Das innovative Unternehmen integriert fortschrittliche Technologie und Wert in höchst produktive Systeme, die einfach zu nutzen und langlebig sind. MultiCam stellt in seiner 135.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte im Norden von Texas CNC-Fräsen, Laser-, Plasma-, Wasserstrahl- und Messer-Schneidemaschinen her. Ein globales Expertennetzwerk unterstützt MultiCam. Es umfasst 60 Standorte weltweit mit 20 Technologiezentren in ganz Nordamerika.



