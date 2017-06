Die Wearable-Technologie ist dank Unternehmen wie Fitbit (WKN:A14S7U) und Apple (WKN:865985) schon sehr weit verbreitet. Es kann aber sein, dass man erst an der Oberfläche dessen kratzt, was überhaupt möglich ist ? diese Geräte könnten nämlich den Gesundheitssektor revolutionieren.

Bessere Geräte = bessere Daten

Fitbit verkauft Wearables bereits seit zehn Jahren. Dabei hat es das Unternehmen geschafft, unglaubliche 63 Millionen Geräte unter die Leute zu bringen ? allein in Q1 wurden 3 Millionen Fitbits verkauft.



Aktuell werden die Geräte von Fitbit meist von Leuten verwendet, die ihr Training mitverfolgen möchten. In Zukunft könnten sie aber auch Patienten helfen, den Verlauf von chronischen ...

