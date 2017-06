FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag im Tagesverlauf ihre anfänglichen Kursverluste merklich ausgeweitet. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,60 Prozent auf 164,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,288 Prozent.

Der Anleihen litten unter der Aussicht auf eine weniger lockere Geldpolitik in den USA. Die Fed hatte am Donnerstag wie erwartet den Leitzins angehoben. Der vergleichsweise optimistische Inflationsausblick drückte jedoch auf die Kurse. Die zuletzt schwachen Inflationsdaten sollte man der Notenbankvorsitzenden Janet Yellen zufolge aber nicht überbewerten. Die Voraussetzungen für einen Anstieg der Inflation seien angesichts des robusten Arbeitsmarkts gegeben.

Zudem stellte die Fed ein Programm für die Verringerung der riesigen Bilanzsumme vor. Einen genauen Starttermin nannte Yellen nicht. Aber schon in diesem Jahr könnten nicht mehr alle auslaufenden Anleihen erneuert werden. Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus.

Besonders deutlich gerieten die Kurse von britischen Staatsanleihen unter Druck. Die Uneinigkeit in der Bank of England über die Geldpolitik ist groß. So haben sich auf der Zinssitzung an diesem Donnerstag immerhin drei Mitglieder für eine Zinserhöhung ausgesprochen. Eine Mehrheit von fünf Vertretern stimmte jedoch dagegen. Für eine Zinserhöhung spricht die hohe Inflation. Die jüngsten Bremsspuren in der wirtschaftlichen Entwicklung sprechen für ein Abwarten. Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg um 0,09 Prozentpunkte auf 1,013 Prozent./jsl/he

