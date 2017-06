Frankfurt - Das erste Quartal verlief in Russland wie erwartet unspektakulär: Die Wirtschaft blieb auf Erholungskurs, allerdings mit einer nur leicht höheren Wachstumsrate von 0,5% yoy nach 0,3% im Vorquartal, so die Analysten der DekaBank.Details würden Mitte des Monats erwartet, dürften aber vor allem den nachlassenden Abwärtsdruck im Einzel- und Großhandel aufzeigen, während der Industriesektor ein gemischtes Bild abgegeben haben dürfte. Nicht zuletzt würden sich hier auch die in Kooperation mit OPEC durchgeführten Kürzungen der Ölproduktion negativ ausgewirkt haben. Diese würden unter anderem auch den Rubel stärken, wodurch die Rubel-Einnahmen der Dollar-notierten Ölexporte sinken würden. Die Verlängerung der Vereinbarung bis Anfang nächsten Jahres sei demnach nur bedingt positiv für Russland, allerdings immer noch vorteilhafter als ein erneuter Absturz der Ölpreise.

