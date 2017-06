Drei Millionen Fragen sollen die Russen eingeschickt haben, nur wenige werden in Putins TV-Sprechstunde gestellt. Gefährliche Themen bekommen wenig Raum - und bei der Frage nach der Kandidatur weicht der Präsident aus.

Plötzlich zeigt sich Wladimir Putin von einer ganz anderen Seite. Er sei vor kurzem zum zweiten Mal Großvater geworden, erzählt der sonst so unnahbare, distanzierte russische Präsident. Ein freudiger Applaus schwappt durch das Moskauer TV-Studio, die Moderatorin lächelt. Es menschelt bei Putins traditioneller Bürgersprechstunde. Neun Monate vor der Präsidentenwahl 2018 inszeniert sich der Kremlchef als Helfer in der Not, als sorgsamer Opa. Putin, heute Großvater der Nation, hat für alle ein offenes Ohr.

Wie geht es weiter mit Russland angesichts von Wirtschaftskrise, steigenden Preisen und vielen lokalen Problemen? "Ich möchte gerne eine positive Antwort geben", sagt Putin. Ganz Volkstribun holt er zu ausführlichen, mit Fakten gespickten Antworten aus.

Die Innenpolitik dominiert. Denn vor der Präsidentenwahl im März steht Putins beliebte TV-Show "Direkter Draht" schon im Zeichen des Wahlkampfs, auch wenn er sich noch immer zu seiner von allen erwarteten Kandidatur bedeckt hält. Die Frage nach seiner Kandidatur scheint so klar zu sein, dass sie erst als letzte fällt in der vierstündigen Sendung. Doch Putin - schwarzer Anzug, violette Krawatte - grinst nur und weicht aus, um dann doch noch zu antworten: "Das muss der Wähler entscheiden, das russische Volk. Ich selbst werde mich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...