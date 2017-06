Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar deutlich nachgegeben. Der Dollar profitierte von der Aussicht auf eine weniger lockere Geldpolitik in den USA. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1145 US-Dollar. Vor der Zinsentscheidung der Fed am Mittwochabend europäischer Zeit hatte der Eurokurs noch bei knapp unter 1,13 Dollar notiert.

Auch zum Franken zeigt sich der US-Dollar bei einem Stand von 0,9756 CHF wieder fester. Zum Vergleich: Vor der Zinsentscheidung in den USA hatte er klar unter der 0,97er Marke gestanden. Der Euro präsentiert sich zum Franken dagegen nur verhalten leichter. Aktuell wird er mit 1,0874 CHF bewertet. Die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank an diesem Morgen, ihren expansiven Kurs weiter fortzusetzen, hatte kaum Einfluss.

Gegenüber dem US-Dollar war der Euro bereits am Mittwochabend nach

