Konkurrent Aldi war schon lange da, Lidl hat nun nachgezogen und seine ersten Geschäfte in den USA eröffnet. Mehrere tausend Läden sollen folgen.

Mit 10 US-Filialen hat der Discounter Lidl seinen Angriff auf den Einzelhandelsmarkt in Nordamerika begonnen. Am Donnerstag eröffneten die ersten Geschäfte in den Bundesstaaten Virginia sowie North und South Carolina an der US-Ostküste. Lidl aus der Schwarz-Gruppe will die Kunden auf dem umkämpften Markt vor allem mit günstigen und zugleich frischen Produkten überzeugen. Helfen soll auch eine exklusive Modekollektion von Supermodel Heidi ...

