THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME WKN ISIN BIS/UNTIL

WAL-MART STRS 2040 A1AVL4 US931142CS01 16.06.2017 HZE/EOT

WAL-MART STRS 04/35 MTN A0DDFN XS0202077953 16.06.2017 HZE/EOT

WAL-MART STRS 00/30 572893 XS0121617517 16.06.2017 HZE/EOT

WAL-MART STRS 2037 A0N1YT US931142CK74 16.06.2017 HZE/EOT