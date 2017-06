Berlin (ots) -



Bewerbungsstart für YOU LOOK Modelcontest 2017 - Gesucht werden Girls und Boys zwischen 14 und 19 Jahren - Einsendeschluss 30. Juni 2017



Paris, Mailand, New York? Wer hat schon immer davon geträumt, als internationales Model in den Fashion-Metropolen durchzustarten? Wer die Chance ergreifen möchte, sich im internationalen Modelbusiness zu etablieren, sollte sich jetzt für den YOU LOOK Modelcontest 2017 bewerben. Vom 7. bis 9. Juli wird das Berliner Messegelände auf dem YOU Summer Break zur großen Model Casting Area und lädt angehende Nachwuchsmodels und die, die es werden möchten, zur Teilnahme am Wettbewerb ein.



Auf dem YOU Summer Break wird IZAIO zwei Models casten: One girl, one boy. Die beiden Gewinner werden von der international erfolgreichen Model Agentur IZAIO Management unter Vertrag genommen und können sich auf ein exklusives Editorial Fashionshooting freuen. Zusätzlich winkt den Gewinnern ein LG G6, mit dem die Siegerfotos gleich mit Family und Freunden geteilt werden können. Aus allen relevanten Bewerbungen wählt eine Fachjury die beiden Finalisten, diese werden auf der JAM FM Bühne im Sommergarten am Sonntag, 9. Juli um 14 Uhr auf Europas größtem Jugendevent feierlich bekannt geben.



Bis zum Samstag, 30. Juni 2017, können sich Mädchen und Jungs im Alter von 14 und 19 Jahren und einer Mindestgröße von 1.75 m (Girls) und 1.85 m (Boys) per E-Mail bei youlook@izaio.de bewerben oder das Bewerbungsfoto oder -video auf Instagram mit IAMIZAIO taggen. Vom 7.bis 8. Juli können sich Interessenten am SCOUTING POINT der Agentur IZAIO Management von 10 bis 17 Uhr auch direkt vor Ort auf dem YOU Summer Break bewerben. Wichtig sind aktuelle und aussagekräftige Fotos und Videos mit Angabe von Anschrift, Konfektionsgröße, Alter, Größe und Kontaktadresse. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen und weitere Informationen sind zu finden unter www.you.de/Besucher/News/.



Mehr Infos zum YOU Summer Break unter www.you.de, www.instagram.com/you.berlin, www.twitter.com/youberlin und www.facebook.com/you.messe.



Über den YOU Summer Break



Der YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent und gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet auf dem YOU Summer Break auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt. Veranstalter ist die Messe Berlin.



