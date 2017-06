Harte Gold Corporation: Middle Zone erweitert sich in der Tiefe mit Analysenergebnissen von 8,03 g/t über 7,56m - Bohrergebnisse aus hochgradiger Zone schließen 115,49 g/t über 2,05m ein - Vier neue Zonen entdeckt

Toronto - 15. Juni 2017 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) Harte Gold berichtet weitere positive Bohrungen und Explorationsentwicklungen aus der sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Liegenschaft Sugar Zone in White River, Ontario. Das zurzeit laufende Explorationsprogramm (15 Mio. CAD) schließt ein umfangreiches 75.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm (sechs Bohrgeräte sind im Einsatz), eine luftgestützte geophysikalische Erkundung (MAG, HTEM, IP), geochemische Kartierungen und Geländekartierungen sowie die Stichprobennahme ein. Die neuesten Entwicklungen in den wichtigen Zonen sowie die Entdeckung von vier neuen Zonen werden unten beschrieben.

Sugar Zone In der Sugar Zone sind drei Bohrgeräte im Einsatz und setzen die Infill-Bohrungen in dem Gebiet fort, das für die nächste Abbauphase und Step-out-Bohrungen zur Erweiterung der Ressource vorgesehen ist. Die jüngsten Bohrergebnisse zeigten einige der bis dato höchst gradigen Abschnitte z. B. 115 g/t über 2,05m in SZ-17-162. Diese Ergebnisse deuten an, dass sich das Gebiet als höher gradig herausstellen könnte, als ursprünglich erwartet wurde zusammen mit ähnlichen Mächtigkeiten wie in der früher durchteuften Vererzung.

Sugar Zone: Definitionsbohrungen für Kategorie geschlussfolgert zu angezeigt

Bohrung Nr. von bis Gehalt (g/t) Mächtigkeit (m)

SZ-17-140 468.00 469.70 27.62 1.70 SZ-17-146 503.04 505.33 20.41 2.29 SZ-17-150 509.43 510.95 23.76 1.52 Einschl. 510.15 510.52 74.70 0.37 SZ-17-162 380.35 381.90 115.49 2.05 Einschl. 380.85 381.20 659.00 0.35 SZ-17-163 426.30 427.95 37.19 1.65 Einschl. 427.10 427.45 90.10 0.35 SZ-17-165 374.16 376.40 35.49 2.24 Einschl. 374.63 375.46 92.90 0.83 SZ-17-166 356.33 357.86 29.07 1.53 Einschl. 356.33 356.83 51.20 0.50

(Kernlänge ungefähr 80% der wahren Mächtigkeit, Analysenergebnisse nicht gedeckelt, Brandprobe mit Metallsieb bei Proben >10g/t)

Middle Zone Die jüngsten Bohrergebnisse zeigen weiterhin außergewöhnliche Gehalte in nördlicher und südlicher Richtung. Zur Tiefe zunehmende Mächtigkeiten deuten zunehmend eine mögliche Vereinigung mit der Sugar Zone an. Signifikante neue Ergebnisse schließen Abschnitte mit 8,03 g/t über 7,56m in WZ-17-75W2 ein. Die Bohrungen WZ-17-75W und WZ-17-75W2 weisen auf die in der Tiefe angetroffenen mächtigeren und hochgradigen Abschnitte hin. Zwei Bohrgeräte bringen zurzeit Step-out-Bohrungen zur Erweiterung des Vererzungshofes sowie Infill-Bohrungen nieder, um die Vererzung in die Ressourcenkategorie zu bringen. Die Dimensionen der Middle Zone haben sich im Streichen auf 400m und in Fallrichtung auf 800m erhöht. Die Zone bleibt in Fallrichtung und nach Süden offen.

Middle Zone: Ressourcenerweiterung

Bohrung Nr. von bis Gehalt (g/t) Mächtigkeit (m)

WZ-17-69 380.35 381.90 8.27 4.02 Einschl. 380.85 381.20 33.60 0.49 WZ-17-72 905.46 907.80 2.11 2.34 WZ-17-72W 843.00 844.84 0.93 1.84 WZ-17-73 601.73 605.30 5.21 3.68 Einschl. 601.73 602.21 29.40 0.48 WZ-17-75 940.29 943.35 3.36 3.06 Einschl. 940.29 941.00 6.61 0.71 WZ-17-75W 886.04 895.61 6.52 9.57 Einschl. 886.04 888.88 17.34 2.84 WZ-17-75W2 860.64 868.20 8.03 7.56 Einschl. 860.64 864.47 14.56 3.83

(Kernlänge ungefähr 80% der wahren Mächtigkeit, Analysenergebnisse nicht gedeckelt, Brandprobe mit Metallsieb bei Proben >10g/t)

Wolf Zone Zurzeit sind sechs Bohrgeräte am Nordende der Zone im Einsatz, wo historische Bohrungen 9,5 g/t über 7,5m lieferten. Nachfolgebohrungen wurden in der Tiefe wieder aufgenommen. Die Ergebnisse dieses Programms werden bekannt gegeben, sobald genügend Bohrungen niedergebracht wurden, um die Kontinuität der Vererzung exakt zu bestätigen.

Profilschnitt - Sugar Zone, Middle Zone und Wolf Zone Bild 1 der englischen Pressemitteilung

Entdeckung vier neuer Zonen Nach Ende der jüngsten liegenschaftsweiten luftgestützten Magnetometererkundung und Datenzusammenstellung hat das Unternehmen vier neue Explorationsregionen identifiziert. Siehe Karte unten. Von den vier neuen Zielen liegen Lynx und Fisher im Streichen der Lagerstätte Sugar Zone und weisen ähnliche Eigenschaften auf wie die aktuellen Vererzungszonen. Die Zonen Marten und Moose haben Wirtsgesteine, die jenen in Barricks Mine Hemlo ähnlich sind. Sie wurden bis dato noch nicht erkundet.

Lynx Zone Die Lynx Zone bedeckt eine Streichlänge von 3km, die sich südlich der Lagerstätte Sugar Zone erstreckt und fünf historische Schürfgebiete aufweist. Stichproben lieferten folgende hochgradige Ergebnisse:

1. 595 g/t und 54,2 g/t 2. 74,2 g/t 3. 38,1 g/t und 24,0g/t 4. 114,7 g/t und 29,5 g/t 5. 12,8 g/t und 8,7 g/t

Stichproben sind selektive Proben und repräsentieren nicht unbedingt die in der Lynx Zone beherbergte Vererzung. Eine IP-Erkundung (Induzierte Polarisation) über dem sehr aussichtsreichen Gelände wird zurzeit durchgeführt. Ein Explorationsbohrprogramm wird in Kürze folgen.

Marten Zone Historische Stichproben in diesem Gebiet lieferten Silbergehalte in einem verkieselten Quarz-Muskovit-Schiefer. Geophysikalische Erkundungen, Bodenbeprobungen und nachfolgende Schürfarbeiten sind in diesem Gebiet während des Sommers geplant.

Moose Zone Ungefähr 6km südlich der Lagerstätte Sugar Zone befindet sich die Moose Zone, ein stark umgewandelter Augenquarzschiefer (umgewandelter Quarz-Feldspat-Porphyr) mit einer ausgedehnten vulkano-sedimentären Vererzung, die den in Barricks Mine Hemlo gefundenen Wirtsgesteintypen ähnlich ist. In dem Gebiet werden zurzeit Proben entnommen. Ein Bohrprogramm wird folgen.

Fisher Zone Diese Zone wurde 800m nördlich der Wolf Zone entdeckt. Erste Bohrungen haben 10,0m mit anomalen Goldgehalten von 1 g/t in einem stark umgewandelten Serizit-Schiefer durchteuft, der Sulfide, Turmalin und Fuchsit enthält. Jedes dieser Minerale wird normalerweise in Golderzsystemen im Dayohessarah-Grünsteingürtel (Greenstone Belt) gefunden.

Luftgestützte Magnetik und Zonen Bild 2 der englischen Pressemitteilung

Über Harte Gold Corp. Harte Gold Corp. konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung ihrer 80.000 Hektar großen Liegenschaft Sugar Zone (100% Harte Gold), wo das Unternehmen die Entnahme einer 70.000-Tonnen-Großprobe in der Lagerstätte Sugar Zone abgeschlossen hat. Die Liegenschaft Sugar Zone befindet sich 80km östlich des Hemlo Gold Camp. Das vorläufige Wirtschaftlichkeitsgutachten vom 12. Juli 2012 umfasst eine angezeigte Ressource von 980.000 Tonnen mit 10,13 g/t Au (Gold) für 319.280 Unzen enthaltenes Gold (nicht gedeckelt) und eine geschlussfolgerte Ressource von 580.000 Tonnen mit 8,36 g/t Au für 155.960 Unzen Gold (nicht gedeckelt). Die Mineralressource wurde in Übereinstimmung mit den NI 43-101 Richtlinien ausgewiesen. George A. Flach, P.Geo, Vizepräsident Exploration, ist die qualifizierte Person für Harte Gold und er hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung erstellt, die Erstellung betreut oder genehmigt. Harte Gold besitzt ebenfalls die Liegenschaft Stoughton-Abitibi, die an der Verwerfungszone Destor-Porcupine neben und im Streichen der Goldmine Holloway liegt.

QA/QC Statement Das Unternehmen hat ein Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (Quality Assurance and Control, "QA/QC") implementiert, um zu gewährleisten, dass die Probennahme und die Analyse der Bergbau- und Explorationsarbeiten gemäß der Branchenstandards durchgeführt werden. Bohrkerne werden halbiert. Eine Kernhälfte wird an Actlabs Laboratories in Thunderbay, Ontario, geschickt, während die andere Hälfte für zukünftige Nachprüfungen im Kernlager des Unternehmens in White River verbleibt. Zertifizierte Referenzstandards und Leerproben werden dem Probenstrom in regelmäßigen Abständen zugegeben und als Teil des QA/QC-Programms kontrolliert. Die Goldanalyse erfolgt mittels der Brandprobe mit anschließender Atomabsortions-, Gewichtsanalyse oder Pulp Metallics.

