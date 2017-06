Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat seine zwischenzeitlich etwas grösseren Verluste am Donnerstag bis Handelsschluss eingedämmt. Vor allem Kursgewinne der Schwergewichte Nestlé und Roche brachten den Leitindex SMI im späten Handel wieder knapp über die Nulllinie ins Plus. Damit stemmte sich der SMI gegen den insgesamt eher schwachen Trend an den Leitbörsen Europas und auch gegen den verhaltenen Verlauf an der Wall Street, wo einmal mehr vor allem Technologiewerte im grossen Stil verkauft wurden.

Das Hauptaugenmerk im Handelsverlauf galt aber ohne Frage den Notenbanken. Nach der US-Fed am Mittwochabend hatten am Donnerstag auch die Schweizerische Nationalbank und die Bank of England (BoE) ihre jüngsten geldpolitischen Entscheide veröffentlicht. Während die US-Währungshüter wie erwartet, die Zinsen weiter angehoben haben, blieb bei SNB und BoE alles wie es ist. Auch bei den Ausblicken der drei Notenbanken gab es keine grossen Überraschungen. So deutete das Fed für dieses Jahr weiterhin einer dritte Zinserhöhung an, während die Schweizerische und britische Notenbank ihre aktuellen Kurse fortsetzen werden.

Der Swiss Market Index (SMI) ist bei einem Stand von 8'853,01 Punkten um 0,04% höher aus dem Handel gegangen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die ...

