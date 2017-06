London - In einem am Donnerstag weltweit trüben Börsenklima haben die europäischen Aktienmärkte weiter nachgegeben. Die Geldpolitik blieb im Fokus: Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vortag waren nun die Zentralbanken Grossbritanniens und der Schweiz mit ihren Leitzinsentscheidungen an der Reihe.

Zum Handelsende verlor der EuroStoxx 50 0,61 Prozent auf 3525,46 Punkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...