Hamburg (ots) - Bei der gestrigen Verleihung des nextMedia.Elevator konnte sich das Startup Taxdoo gegen neun weitere Finalisten durchsetzen und sich über den ersten Platz freuen.



Vor rund 150 Gästen wurde der Elevator-Award von nextMedia.Hamburg gestern im betahaus an die Taxdoo-Gründer Roger Grothmann, Dr. Matthias Allmerdinger und Dr. Christian Königsheim übergeben. Taxdoo ist eine automatisierte Umsatzsteuer-Software für Online-Händler, die das komplexe Thema gerade innerhalb Europas vereinfachen soll. Diese Innovation wurde mit einem Preisgeld von 5.000 Euro belohnt. Zudem darf sich das Gründer-Trio über einen Beratungsgutschein von KPMG und die Nominierung von der Haspa für den Deutschen Gründerpreis freuen. Eine Einladung zur Gala-Veranstaltung des Hamburger Gründerpreises gibt es zusätzlich.



Auf der Bühne setzte sich das Konzept dann gegen seine zwei Mitstreiter durch: Das Unternehmen Nect belegte mit ihrer Datensteuerung den zweiten Platz (Preisgeld 2.000 Euro). Der dritte Preis ging an Nordantech (Preisgeld 1.000 Euro) und ihr webbasiertes Tool Falcon, mit dem man den Stand eines Projektes live einsehen kann. Beide Startups erhielten ebenfalls Beratungsgutscheine von KPMG im Wert von jeweils 1.000 Euro und eine Einladung zur Gala-Veranstaltung des Hamburger Gründerpreises. Den Sonderpreis der Telekom, die Teilnahme am Telekom TechBoost-Programm inklusive eines Cloud-Service-Paketes im Wert von 100.000 Euro, sicherte sich ebenfalls Nordantech.



Mit dem nextMedia.Elevator leistet nextMedia.Hamburg einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Gründerszene und der Vernetzung von Startups in der Gründungsmetropole Hamburg. Veronika Reichboth, Projektleiterin von nextMedia.Hamburg, freute sich über eine gelungene Veranstaltung und vielversprechende Konzepte: "Ich war sehr begeistert von der insgesamt hohen Qualität und Innovationsstärke der Startups, die sich auch schon innerhalb des Business Idea Speed Datings abgezeichnet hat. Wir sind stolz darauf, am Ende des Tages drei so gute Konzepte auszeichnen zu können."



