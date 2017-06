Die Mittel werden für Entwicklung und Einsatz neuer Produkte genutzt, um den Anforderungen einer rasch wachsenden Fernsehzuschauerschaft über das Internet entgegen zu kommen



Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Conviva (http://www.conviva.com/), das die Nutzung datengestützter Informationen durch OTT-Unternehmen auf eine neue Ebene bringt, hat heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen US-Dollar durch neue und existierende Investoren bekannt gegeben. Zur der Runde gehört der neue Investor Future Fund (http://www.futurefund.gov.au/) unter Beteiligung der bisherigen Investoren NEA (http://www.nea.com/) (New Enterprise Associates), Foundation Capital (https://foundationcapital.com/) und Time Warner Investments (http://www.timewarner.com/company/time-warner-investments). Mit den Geldern wird die Entwicklung neuer Produkte ebenso unterstützt werden wie die Beschleunigung von Verkaufs- und Marketingaktivitäten und die internationale Expansion.



Die weltweite OTT-Nutzung, welche die Verbreitung von Film- und Fernsehinhalten über das Internet umfasst, hat sowohl hinsichtlich der Abonnentenzahl wie auch der konsumierten Stunden explosionsartig zugenommen. Das Potenzial des OTT-Marktes pro Jahr überschreitet heute 40 Milliarden US-Dollar (https://www.digitaltvresearch.com/ugc /Global%20OTT%202016%20sample_sample_149.pdf)und nimmt im zweistelligen Bereich zu. Als Resultat daraus ist der traditionelle, lineare Fernsehkonsum eingebrochen und verzeichnete einen geschätzten Verlust von 800.000 Pay-TV-Abonnenten (https://www.recode.net/2017/5 /3/15533136/cord-cutting-q1-half-million-tv-moffett)im 1. Quartal 2017. Während die Menschen zum offenen Film- und Fernsehschauen auf allen Geräten wechseln, besteht ein zunehmend größerer Bedarf an neuen Werkzeugen zur Messung und Analyse des Konsums von Inhalten.



Die Softwaresensoren von Conviva sind derzeit in mehr als 2,5 Milliarden Geräten weltweit eingebaut und messen täglich über eine Milliarde Streamingminuten an Premium-Videoinhalten von Medienanbietern wie HBO, Sky, Turner und anderen. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Unternehmen 80 % Wachstum bezüglich der angesehenen Minuten und erwartet für 2017, dass dieses Wachstum 150 % übersteigen wird.



"Wir sind durchgehend schneller als der Gesamtmarkt gewachsen und haben ein starkes und nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt", sagte Dr. Hui Zhang, Mitgründer und Geschäftsführer von Conviva. "Wir freuen uns, diese Finanzierungsrunde abzuschließen, so dass wir unsere neuen Produktangebote und unsere weltweite Marktexpansion beschleunigen und damit unsere Technologie- und Marktführerschaft im Bereich der OTT-Messung und Analyse ausbauen können."



Die hochprofessionelle Big-Data-Verarbeitungsplattform von Conviva und das Sensornetzwerk sind heute bei über 200 weltweiten Marken eingesetzt. Sie sammeln, bereinigen und verarbeiten kontinuierlich und in Echtzeit Hunderte von Videokonsummaßzahlen und Metadatenwerten aus jeder Sekunde des Videokonsums der Verbraucher. Dies ist die Grundlage für tiefgehende, abteilungsübergreifende Analysen und Business-Intelligence-Anwendungen mithilfe einer künstlichen Intelligenz im Videosystem, die aus dem vielfältigsten, umfassendsten und feinkörnigsten OTT-Streaming-Datensatz der Branche lernt. Die Finanzierung wird dazu dienen, die Entwicklung der Plattformkapazitäten, der Anwendungen und der Integration mit anderen, datengestützten System und Diensten zu beschleunigen.



"NEA war vom ersten Tag an Teil des Conviva-Teams und wir sind begeistert zu sehen, wie die Firma wächst und so einen großartigen Erfolg hat", so Pete Sonsini, General Partner und Head of Enterprise Investing von NEA. "Da die Art und Weise, wie Menschen Inhalte konsumieren sich weiterentwickelt, glauben wir, dass Conviva ein grundlegender Akteur bei Messung und Analyse der nächsten Fernsehgeneration sein wird."



Die Mehrzahl der AVOD-, SVOD und Pay-TV-Anbieter von Conviva befindet sich in Nordamerika und Europa. Das Unternehmen plant, seine bestehende Präsenz in Lateinamerika und Asien auszubauen. Die Finanzierung wird zum Ausbau aller weltweiten Verkaufs-, Marketing- und F&E-Aktivitäten dienen.



Informationen zu Conviva



Conviva bringt die Art und Weise, wie OTT-Firmen datengestützte Informationen nutzen, auf eine neue Ebene und versorgt damit jeden mit dem Internet verbundenen Bildschirm mit den denkbar unglaublichsten Bilderlebnissen. Seit Jahren nutzen HBO, Sky, Turner und andere die Conviva-Plattform, um das In-Screen-Zuschauererlebnis der Verbraucher mit wichtigen Einblicken zu beleuchten, diese aufzudecken und darüber zu informieren. Dies verschafft ihnen die Möglichkeit, diese Maßzahlen mit erheblichen Geschäftserfolgen zu verbinden. Die Kunden können damit nicht nur die Abonnentenbindung und deren Zuwachs maximieren, sondern auch Inhalts- und Konsumtrends verstehen und somit in höherem Maße personalisierte Fernseherlebnisse bieten. Bindung wird mit uns zu einem datengestützten Ergebnis auf der Grundlage verwertbarer Analysen der Erlebnisqualität (quality of experience; QoE). Conviva ist ein Privatunternehmen mit Sitz im Silicon Valley, Kalifornien, und Büros in New York und London. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.conviva.com .



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160419/356968LOGO



OTS: Conviva newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120359 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120359.rss2



Pressekontakt: Lindsey O'Shea Direktor Corporate Marketing loshea@conviva.com