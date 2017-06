(neu: Ausblick auf Lage am Freitag)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach einem Stromausfall am Brüsseler Flughafen soll am Freitag wieder ein normaler Betrieb möglich sein. Das sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Ein Stromausfall hatte am frühen Morgen zeitweise die Gepäckabfertigung des Flughafen lahm gelegt, es gab den ganzen Tag über Verspätungen.

Die entstandenen Verzögerungen müssten noch bis mindestens in den Abend hinein aufgeholt werden, sagte die Sprecherin am späten Nachmittag. Zu diesem Zeitpunkt sei noch einer von vier Flügen stärker verspätet gewesen.

Hunderte Passagiere mussten am Morgen zeitweise im Freien warten, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Einige Reisende traten ihren Flug dann zuerst ohne ihr Gepäck an. Koffer und Taschen wurden ihnen in anderen Flugzeugen nachgeschickt, wie die Sprecherin erklärte. In manchen Fällen könne das Gepäck aber erst am Freitag auf die Reise gehen.

Wegen Verzögerungen bei der Gepäckaufgaben stauten sich Koffer und Taschen stellenweise. Ein Reservesystem sei zwar gleich nach der durch ein elektrisches Problem verursachten Panne wie vorgesehen angesprungen, erklärte die Sprecherin - das versorgte aber nicht die Gepäckabfertigung mit Strom./maf/DP/he

