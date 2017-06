Von Sara Germano

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Sportartikelhersteller Nike will im Zuge einer Restrukturierung weltweit mehr als 1.000 Stellen abbauen. Betroffen wären rund 2 Prozent der Belegschaft, teilte der Konzern mit. Im Mai waren inklusive Ladenpersonal mehr als 70.000 Personen bei dem Unternehmen aus Beaverton beschäftigt.

Nike will sich den weiteren Angaben zufolge stärker auf Kernmärkte und den Onlinehandel konzentrieren. Dazu soll die Präsenz in 12 Städten in zehn Ländern ausgebaut werden. Dazu zählen New York, London, Schanghai, Peking, Los Angeles, Tokio, Paris, Berlin, Mexico City, Barcelona, Seoul und Mailand.

Zudem soll die Produktpalette gestrafft werden, hatte der Konzern bereits im Frühjahr mitgeteilt. Nike hat vor allem auf dem Heimatmarkt mit einem intensiven Wettbewerb zu kämpfen, etwa durch Rivalen wie Adidas und Under Armour. Vor diesem Hintergrund gab es einen verhaltenen Ausblick für das Umsatzwachstum.

June 15, 2017

