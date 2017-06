Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Industrie hält Produktion im Mai stabil

Die Industrie in den USA hat im Mai ihren Ausstoß nach einem starken Vormonat nicht weiter steigern können. Die Produktion blieb im Vergleich zu April konstant, wie die Federal Reserve mitteilte. Die Auslastung der Fabriken gab um 0,1 Prozentpunkt auf 76,6 Prozent nach. Im Vormonat hatte sich die Industrieproduktion um 1,1 Prozent (vorläufig: plus 1,0 Prozent) erhöht und damit so stark wie seit sieben Jahren nicht mehr. Die Kapazitätsauslastung hatte 76,7 Prozent erreicht.

Philly-Fed-Index der US-Industrie gibt im Juni nach

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Juni eingetrübt, wenngleich die Unternehmen auf Wachstumskurs bleiben. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank gegenüber Mai von 38,8 auf 27,6 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von plus 23,5 erwartet.

New Yorker Konjunkturindex legt im Juni unerwartet deutlich zu

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York hat sich im Juni unerwartet deutlich belebt. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts kletterte auf 19,8 und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen moderateren Anstieg auf 4,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 1,0 gelegen.

US-Importpreise gehen im Mai stärker als erwartet zurück

Die US-Importpreise sind im Mai wegen günstigerer Erdöleinfuhren stärker als erwartet gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, sanken die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent. Das war der stärkte Rücksetzer seit Februar 2016. Im April waren sie revidiert noch 0,2 Prozent geklettert, nachdem zunächst ein Anstieg um ein halbes Prozent gemeldet worden war. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Rückgang um 0,1 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation, die von der Zentralbank Fed genau beobachtet wird.

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken stärker als erwartet

In den USA sind in der Woche zum 10. Juni weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 8.000 auf 237.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 240.000 vorhergesagt.

Deutschland und Österreich gegen US-Sanktionen gegen Russland

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und der österreichische Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) lehnen die US-Sanktionen gegen Russland ab. Beide Politiker kritisierten, dass dabei auch europäische Unternehmen in den Fokus geraten könnten. "Nicht akzeptieren können wir allerdings die Drohung mit völkerrechtswidrigen extraterritorialen Sanktionen gegen europäische Unternehmen, die sich am Ausbau der europäischen Energieversorgung beteiligen", monierten Gabriel und Kern unisono. Der US-Senat hatte zuvor den Weg für weitere Strafmaßnahmen gegen Russland freigemacht.

London: Brexit-Verhandlungen beginnen am Montag

Die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens beginnen wie geplant am Montag. Darauf habe sich Brexit-Minister David Davis am Donnerstag mit dem EU-Verhandlungsführer Michel Barnier geeinigt, erklärte die Regierung in London. Nach der Wahlschlappe der regierenden Tories bei der britischen Parlamentswahl waren Zweifel am Zeitplan für die Brexit-Verhandlungen laut geworden.

Europaparlament fordert EU-weite Vorschriften für Airbnb, Uber und Co

Das Europaparlament hat EU-weite Regeln für Unternehmen der sogenannten Sharing Economy wie Uber, Airbnb oder Blablacar gefordert. Ziel müsse es sein, die Rechte der Verbraucher und der Mitarbeiter solcher Internet-Plattformen zu schützen und unfairen Wettbewerb zu vermeiden, verlangte das Parlament in einer Entschließung. Notwendig seien effiziente Kriterien, um zwischen professionellen und privaten Anbietern klar zu unterscheiden - etwa zwischen Hotels und Privatleuten, die ab und zu über Airbnb oder andere Plattformen ein Zimmer vermieten.

