London (ots/PRNewswire) -



Neues Business Transformation Failure Playbook vorgestellt



Nehmen wir an, es wird ein Investitionsangebot unterbreitet, bei dem die Erfolgswahrscheinlichkeit der Investition bei 40 % oder darunter liegt. Wie geneigt wäre man zu investieren? Und wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit der Investition bei 90 % läge, wie geneigt wäre man dann zu investieren?



Die heutige Geschäftswelt ist disruptiver und rauer als je zuvor. Die Führungsetage verlangt mehr Innovation, Effizienz und Produktivität. Das Unternehmen soll "das großartigste" sein, nicht nur "großartig".



Das vom Business Process Excellence Network herausgegebene Transformation Failure Playbook nennt die Hauptgründe, weshalb 60 % von über 200 Prozessexperten der Meinung waren, dass die Unternehmenstransformation in ihrem jeweiligen Unternehmen fehlgeschlagen ist. Das Playbook enthält fundamentale Erkenntnisse, weshalb die Unternehmenstransformation fehlschlägt und wie der Erfolg sichergestellt werden kann.



"Es hört sich redundant an und wie ein Klischee, aber es ist absolut erfolgskritisch, dass die Führungsetage in ihren Worten und ihrem Handeln glasklar, konsistent und beständig ist. Es darf nicht zugelassen werden, dass die Arbeit von Systemen kontrolliert wird. Das Augenmerk muss auf Ziele und Ergebnisse gelegt werden." In der Realität ist die Unternehmenstransformation ohne klare Ansagen von oben zum Scheitern verurteilt. Laut Business Transformation Playbook waren 70 % der Befragten der Meinung, dass der Projekterfolg bei der Unternehmenstransformation in erster Linie von der obersten Führungskultur abhängt.



Das eBook nennt mehrere Schlüsselfaktoren, damit Prozessexperten von Fehlern lernen und so eine echte Unternehmenstransformation herbeiführen können. Die Einblicke helfen Organisationen bei der effektiven Überwachung, Innovation und Zukunftsplanung für ihr Unternehmen und können zu einer weitaus besseren Erfolgsquote führen. Diejenigen, die Angst vor Fehlschlägen und ihrem Nutzen bei der Unternehmenstransformation haben, werden das erforderliche Fundament nur schwer legen können.



Das eBook finden Sie unter: http://www.performanceexcellenceeurope.com/BTF



Info: Process Excellence Europe ist die europäische Top-Konferenz für führende Vertreter im Bereich Prozesse und Betriebsabläufe. Sie findet vom 23.-25. Oktober 2017 statt, und über 70 Prozessexperten haben sich bereits angemeldet, um sich über Herausforderungen und Chancen in Zusammenhang mit Veränderung, Innovation und Nachhaltigkeit für interne und externe Kunden auszutauschen.



