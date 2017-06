Peking (ots/PRNewswire) -



Hainan Airlines setzt sich im Vergleich zu anderen Unternehmen besonders engagiert für Innovation und eine kontinuierliche Stärkung der Markenposition ein. Der Erfolg zeigt sich in einem Augenschmaus für die Passagiere bei jedem Flug. Hainan Airlines verfolgt das strategische Ziel, zu einer der weltweit führenden Airlines aufzusteigen. Vor zwei Jahren begann das Unternehmen mit der Suche nach einem führenden internationalen Modedesigner zum Zweck der Kollaboration. In dieser Zeit fanden viele Treffen und Gespräche mit Spitzenvertretern der Modewelt statt, und am Ende entschied sich Hainan Airlines für Lawrence Xu. Einer der wichtigsten Entscheidungsgründe war dabei die Unverwechselbarkeit seiner Kreationen, die östliche und westliche Elemente zusammenführen und zentrale Merkmale des reichen kulturellen Erbes Chinas verkörpern. Lawrence sagte: "Hainan Airlines hat mit seinen Uniformen der fünften Generation einerseits die unverwechselbaren Elemente der vorherigen Generation beibehalten, ihnen aber gleichzeitig einen gewissen Pfiff gegeben, beispielsweise die Muster im Stil orientalischer Kunst und das graue Farbschema, die schon immer das Uniformdesign prägen. Die neuen Uniformen zollen den früheren Generationen Tribut und wurden durch eine moderne Ästhetik aufgewertet, die populäre internationale Modeelemente integriert."



