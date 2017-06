Regensburg (ots) - Deutsche, die im Ausland "Ausländer raus" brüllen. Für eines muss man den Neonazis von Mallorca ja dankbar sein: Sie haben mit ihrem Auftritt im Party-Lokal "Bierkönig" auf der spanischen Insel eindrucksvoll bewiesen, wie hirnverbrannt die Weltsicht von Fremdenhassern ist. Man könnte sogar lachen über den peinlichen Auftritt der Ballermann-Nazis - wenn Rechtsextremismus nicht so eine ernste Gefahr wäre: Die täglichen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte zeigen das, die hohen Zahlen rechtsextremer Gewalttaten allgemein, die Enthüllungen um das rechtsextreme Netzwerk des Bundeswehrsoldaten Franco A. Eines ist an dem Neonazi-Zwischenfall von Mallorca in jedem Fall ermutigend: die Reaktion vieler anderer Besucher. Dass auf einer unpolitischen Schlager-Party den Neonazis so viele "Nazis raus"-Schreie ins Gesicht flogen, zeigt einmal mehr: Man muss kein Linker sein, um Rechtsextreme abstoßend zu finden. Es reicht, anständig zu sein.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de