AerSale teilte heute mit, dass die Nationale Behörde für Zivile Luftfahrt (ANAC) Brasiliens, eine ergänzende Musterzulassung (Supplemental Type Certificate, STC) für die Installation seines AerSafe-Systems in Flugzeugen der Boeing 737 CL-Reihe (ST03589NY) erteilt hat, welche die Einhaltung der Vorschrift zur Senkung der Entflammbarkeit von Treibstofftanks (Fuel Tank Flammability Reduction, FTFR) bestätigt. Die STCs von AerSale für die Boeing-Baureihen 737 CL und NG (ST02980NY) wurden zuvor bereits durch die US-Amerikanische Luftfahrtbehörde (Federal Aviation Administration, FAA) bestätigt.

"Wir sind hocherfreut, dass auch unsere brasilianischen Kunden ab sofort die Vorteile nutzen können, die AerSafe mit sich bringt", so Nicolas Finazzo, CEO von AerSale. "Ohne anfällige mechanische Teile, mit einer minimalen Vorlaufzeit und einem nur zwei Tage dauernden Einbauverfahren entwickelt sich AerSafe schnell zur einfachen Lösung für die Einhaltung der FTFR-Auflagen."

AerSafe, ein Mittel zur Entzündungshemmung von Treibstofftanks, das vollständig durch AerSale entwickelt wurde, wird als vollständig vorgefertigter Einbausatz ausgeliefert, der überall auf der Welt installiert werden kann. Sätze für die Boeing-Baureihe 737 stehen ab sofort zur Verfügung, damit Fluggesellschaften die durch die Luftfahrtbehörden FAA und ANAC gesetzte Frist am 26. Dezember 2017 einhalten können. Die Zulassung durch die FAA für die STC von AerSale für Flugzeuge der Boeing-Baureihe 767 steht in den kommenden Wochen an, während Zulassungen für die Flugzeuge der Boeing 757- und der Airbus 320-Baureihen noch in diesem Jahr erwartet werden.

AerSafe ist eine Handelsmarke von AerSale, Inc. Als führender globaler Anbieter in der Luftfahrtindustrie spezialisiert sich AerSale auf den Vertrieb, das Leasing und den Austausch von gebrauchten Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette an Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdiensten (Maintenance, Repair, Overhaul, MRO) an. AerSale bietet außerdem Assetmanagement-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Mit einem Hauptsitz in Coral Gables, Florida, USA, unterhält AerSale Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aersale.com. Sie erreichen AerSale Media Relations telefonisch unter (305) 764-3200 oder per E-Mail unter media.relations@aersale.com.

Contacts:

AerSale

Lyndelle Nieuwkerk, 305-764-3200

media.relations@aersale.com