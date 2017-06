Bei Bombardier liegen weiter Hoffnung und Sorge nah nebeneinander: Einerseits wurde am Donnerstag der Grundstein für eine neue Endmontagehalle in Bautzen gelegt, andererseits bangen die Belegschaften in Sachsen und Brandenburg weiter um ihre Jobs. Mit der Investition von rund acht Millionen Euro stellt der kanadische Fahrzeughersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...