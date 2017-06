Griechenland bekommt frisches Geld: Bei ihrer Verhandlungsrunde in Luxemburg einigten sich die Eurofinanzminister auf frische Kredite für Athen. Bis zuletzt hatte es Uneinigkeiten über die Bedingungen gegeben.

Die Eurofinanzminister haben eine Grundsatzeinigung über die Auszahlung frischer Kredite an Griechenland erzielt. Dies bestätigten Verhandlungskreise am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Anvisiert ist ein Volumen von 8,5 Milliarden Euro. Details sollten am Abend auf einer Pressekonferenz ...

