investmentpunkpage Elon Musk: Ist Blendertum die Anforderung Nr.1 der New Economy? Dieser Artikel beschreibt sehr treffend, wie eng Erfolg und Misserfolg (Genie und Wahnsinn) in der New Economy zusammenliegen. Tesla hat in der Börsekapitalisierung BMW überholt, die Marke Tesla gehört zu den Ikonen der modernen Welt, und Elon Musk wird in einer ähnlichen Liga wie Steve Jobs gesehen. Gleichzeitig produziert Tesla gerade mal 80.000 Fahrzeuge pro Jahr, teilweise mit typisch amerikanischen Qualitätslimits, Tesla schreibt hohe Verluste und die Kreditlinien des Unternehmens...

