Goldman hebt LEG Immobilien auf 'Buy' und Ziel auf 102 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LEG Immobilien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84,50 auf 102,00 Euro angehoben. Nachdem im vergangenen Jahr die Mieten für hochwertige Büro-Immobilien in wichtigen europäischen Städten stärker als das reale Bruttosozialprodukt gestiegen seien, habe er seine Prognosen zum Mietwachstum für 2017 und 2018 angehoben, für London indes angesichts der bereits 2016 rückläufigen Entwicklung gesenkt, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth. Bei LEG lobte der Experte in einer Branchenstudie vom Donnerstag die in den vergangenen Jahren gesteigerte Effizienz beim Kapitaleinsatz sowie die Preisdisziplin beim Kauf neuer Portfolios.

Goldman hebt Vonovia auf 'Neutral' und Ziel auf 35,30 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vonovia von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 30,80 auf 35,30 Euro angehoben. Nachdem im vergangenen Jahr die Mieten für hochwertige Büro-Immobilien in wichtigen europäischen Städten stärker als das reale Bruttosozialprodukt gestiegen seien, habe er seine Prognosen zum Mietwachstum für 2017 und 2018 angehoben, für London indes angesichts der bereits 2016 rückläufigen Entwicklung gesenkt, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth. Bei Vonovia hob der Experte in einer Branchenstudie vom Donnerstag den Fokus auf Innovationen und Investitionen als wichtige Wachstumsquelle hervor.

HSBC hebt RWE auf 'Buy' - Ziel auf 22,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat RWE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,20 auf 22,50 Euro angehoben. Die Milliardenrückzahlung dank der gekippten Brennelementesteuer und die schrittweise besser werdenden Aussichten in Deutschland dürften dem Versorger eine deutlich expansivere Strategie erlauben, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Donnerstag. So könne RWE wie spekuliert seinen Anteil an Innogy verkaufen, um sich dann Uniper zuzuwenden, von deren Beteiligung sich Eon sich im kommenden Jahr löse.

S&P Global hebt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 220 Euro belassen. Die Bewertung der Papiere des Reifenkonzerns und Autozulieferers erscheine nach dem Kursrückschlag attraktiv, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Donnerstag. Fundamental sei alles in Ordnung.

HSBC hebt Innogy auf 'Hold' und Ziel auf 36 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Innogy von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 36 Euro angehoben. Wegen der voraussichtlich anstehenden Branchenkonsolidierung im Sektor erhalte die Aktie des Versorgers von ihm nun einen Bewertungsaufschlag, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Donnerstag. Hinter einem in den Medien durchgespielten Verkauf der Innogy-Beteiligung durch Mutter RWE an den französischen Engie-Konzern sieht der Experte aber eher eine politische Logik, nicht aber eine ökonomische.

Goldman hebt Ziel für Lufthansa auf 13,62 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 11,60 auf 13,62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analystin Alexia Dogani zieht nun die Aktien von Billigfliegern denen der Netzwerkgesellschaften vor. Sie verwies in ihrer Branchenstudie vom Donnerstag auf eine zuletzt überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien von Netzwerk-Airlines. Diese hätten unter anderem von einer positiven Ticketpreisentwicklung auf der Langstrecke profitiert.

Credit Suisse hebt Ziel für Deutsche Börse - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse nach einer Investorenveranstaltung von 82 auf 95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Wachstumsstrategie des Börsenbetreibers sei auf einem sehr guten Weg, schrieb Analyst Martin Price in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) bis 2019 um bis zu 5 Prozent.

Macquarie hebt Ziel für Adidas auf 215 Euro - 'Outperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Adidas nach einer Investorenveranstaltung von 210 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Andreas Inderst begründete in einer Studie vom Donnerstag das neue Kursziel mit höheren Annahmen zum bereinigten Gewinn je Aktie in den kommenden drei Jahren. Er sei stärker davon überzeugt, dass das neue Management frischen Wind in das Unternehmen bringe. Chancen auf Margenverbesserungen dürften schneller ausgelotet werden, als er gedacht habe.

HSBC hebt Ziel für Eon auf 7,90 Euro - 'Reduce'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Eon von 6,50 auf 7,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Rückzahlung aus der gekippten Brennelementesteuer, der voraussichtliche Verkauf der Uniper-Beteiligung und die Kapitalerhöhung brächten den Energiekonzern in eine deutlich bessere finanzielle Lage, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Donnerstag. Wachstum über Zukäufe und höhere Dividenden könnten nun gespielt werden. Dies sei in der Aktie aber bereits eingepreist. Dass Eon selbst übernommen werden könnte, glaubt der Experte nicht.

SocGen senkt Ziel für Nordex auf 12,50 Euro - 'Hold'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Nordex von 15,00 auf 12,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Windkraftanlagen-Produzent sei mit vielen Herausforderungen konfrontiert, schrieb Analyst Alok Katre in einer Studie vom Donnerstag. Er senkte seine Gewinnerwartungen. Nach den Gewinnwarnungen der jüngeren Vergangenheit sei das Vertrauen der Anleger niedrig. Der Ernennung eines neue Konzernchefs gebe allerdings Anlass zur Hoffnung. Zudem sorge die niedrige Bewertung der Aktien für einen gewissen Schutz.

