Moskau



Alpari Forex, eine russische Gesellschaft der internationalen Finanzmarke Alpari (https://alpari.com/en/company/) , hat offiziell seine Pforten in Russland eröffnet. Sergey Karjakin, Weltmeister im Blitzschach und Schach-Großmeister wurde zum ersten offiziellen Kunden. Er unterzeichnete eine Servicevereinbarung mit dem Unternehmen und eröffnete sein eigenes Konto. Damit markierte er den Beginn einer neuen Ära des regulierten Zugangs zu den internationalen Finanzmärkten innerhalb der russischen Rechtsordnung.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/523798/Alpari_Andrey_Dashin.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/523799/Alpari_Sergey_Karjakin.jpg )



Hier der Kommentar von Andrey Dashin, dem Eigentümer der internationalen Finanzmarke Alpari, zu dieser Entwicklung: "Alpari (https://alpari.com/) war schon immer ein Verfechter der Markttransparenz in den Ländern, in denen die Marke geschäftlich tätig ist. Zu diesem Zweck wurden wir zu einem der Initiatoren und Teilnehmer eines Programms zur Schaffung der entsprechenden Gesetzgebung in der Russischen Föderation. Heute konnte das Unternehmen mit der lange erwarteten Einführung eines neuen Regelungsrahmens die Früchte seiner Arbeit ernten, und Alpari Forex öffnete der Öffentlichkeit seine Pforten. Zunächst einmal wird der Umstand, dass das Unternehmen der russischen Rechtsordnung untersteht, für solche Kunden von Interesse sein, denen finanzielle Sicherheit und Rechtsschutz wichtig sind. Ich bin mir sicher, dass das Unternehmen in der Zukunft sogar noch attraktiver und wettbewerbsfähiger werden wird im Vergleich zu solchen Unternehmen, die bereits nach ausländischem Recht gegründet und entsprechend anerkannt sind."



Der weltbekannte Schachspieler und die internationale Finanzmarke Alpari (https://alpari.com/en/company/news/) arbeiten schon lange zusammen, es herrscht großes Vertrauen zwischen ihnen und sie teilen den Ehrgeiz, der Beste auf ihrem jeweiligen Gebiet zu sein. Daher musste Sergey nicht lange überlegen, als er sich für eine Zusammenarbeit mit Alpari Forex entschied.



Sergey Karjakin meinte dazu: "Alpari und ich haben gemeinsam einen langen und schwierigen Pfad beschritten, nicht nur für meine Karriere, sondern auch für die Wiederbelebung des Schachsports in der GUS als beliebtes und gefragtes Spiel. Jetzt wo der Finanzmarkt in Russland eine neue Phase seiner Entwicklung erlebt, möchte ich direkt daran beteiligt sein und von den Möglichkeiten des internationalen Devisenhandels profitieren. Und wer könnte ein besserer Partner sein als Alpari Forex: ein Devisenhändler, der für seine Zuverlässigkeit und seinen technologischen Fortschritt bekannt ist."



Über Alpari



Andrey Dashin, letztendlicher Eigentümer (Ultimate Beneficial Owner, UBO), arbeitet seit fast 20 Jahren im Devisenhandel. Alpari ist mittlerweile mit seinen Produkten, Dienstleistungen und Handelsmarken eine einflussreiche und global vernetzte Marke und gehört heute zu den renommiertesten Unternehmen in der Finanzbranche. Alpari bedient über eine Million Kunden aus 150 Ländern in der ganzen Welt und unterhält weltweit 80 Büros. Alpari erzielte im Jahr 2016 einen aggregierten Handelsumsatz von mehr als 1 Billion Dollar.



Pressekontakt: Telefon: +7-495-721-5959, E-Mail-Adresse:Andrey.Loboda@alpari.org