NEW YORK (dpa-AFX) - Im New Yorker Aktienhandel haben die Anleger am Donnerstag Technologie-Werte erneut gemieden. Der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,46 Prozent auf 5700,89 Punkte und damit mehr als der Leitindex Dow Jones Industrial , für den es nur um 0,07 Prozent auf 21 359,90 Punkte nach unten ging. Beiden Indizes gelang es, ihre Verluste bis zum Handelsschluss deutlich einzudämmen. Das galt auch für den marktbreiten S&P-500-Index , der 0,22 Prozent auf 2432,46 Punkte verlor.

Noch am Vortag hatte der Dow nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed bei zwischenzeitlich 21 391,97 Punkten so hoch gestanden wie nie zuvor. An der Nasdaq-Börse geht es indes seit vergangenen Freitag mit Ausnahme einer zwischenzeitlichen Erholung am Dienstag bergab. Sorgen vor einer Überhitzung der Tech-Werte belasten.

Als generelle Stimmungsdämpfer machten Marktbeobachter am Donnerstag die Öl- und Rohstoffpreise aus, die unter dem steigenden US-Dollar litten. Hinzu kamen die Untersuchungen wegen möglicher Kontakte des Wahlkampfteams von Donald Trump mit Russland./ajx/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0198 2017-06-15/22:21