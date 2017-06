Enttäuschende Konjunkturdaten und ein Ausverkauf bei Technologieaktien drücken die New Yorker Wall Street ins Minus. Barbie-Hersteller Mattel steht ebenfalls auf den Verkaufslisten - die Aktie taumelt.

Eine neue Verkaufswelle bei Technologieaktien hat am Donnerstag die US-Börsen ins Minus gezogen. Anleger sahen sich erneut veranlasst, Kasse zu machen, nachdem der Sektor in diesem Jahr massiv zugelegt hat. "Der gewaltige Ansturm auf Technologiefirmen war beeindruckend und erreichte einen Punkt, an dem die Leute Geld vom Tisch nehmen und Gewinne sichern wollen", sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Anlageberaters Janlyn Capital.

Zusätzlich auf die Stimmung drückten enttäuschende Konjunkturdaten. So drosselte die US-Industrie im Mai überraschend ihre Produktion. Die US-Notenbank (Fed) hatte am Mittwoch ...

