Stuttgart (ots) - Das Inferno, das mitten in der Nacht über die Bewohner des Londoner Grenfell Tower hereinbrach, wird nicht ohne Folgen bleiben. Der Brand wird die Diskussion über vorbeugenden Brandschutz weit über Großbritannien hinaus anheizen. Deutschland steht dabei gut da: Die Vorschriften zum Brandschutz sind hierzulande bereits sehr streng - worüber in anderen Ländern gelegentlich gelästert wird, wie Experten anmerken. Doch dank der scharfen Regelungen halten die Feuerwehren einen ähnlich schlimmen Brand in der Bundesrepublik für äußerst unwahrscheinlich. Gleichwohl ist auch im Land die Dämmung von Gebäudefassaden mit grundsätzlich brennbaren Materialien seit Jahren in der Diskussion. Nach der Katastrophe in London dürfte nun der Ruf laut werden, noch mehr für den Brandschutz zu tun.



