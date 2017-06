Köln (ots) -



Für 27 Prozent der Bundesbürger haben Religion und Glaube gar keine Bedeutung für ihr Leben. 36 Prozent geben eine "geringe Bedeutung" an. Einen hohen Stellenwert haben Religion und Glaube für 29 Prozent der Befragten, für acht Prozent spielen sie sogar eine sehr große Rolle im Leben.



Mehrheit der Deutschen hält die Grünen heute für nicht mehr so wichtig



57 Prozent der Bürger denken, dass die Grünen in der heutigen Zeit nicht mehr so wichtig sind, weil sich auch die anderen Parteien um Umwelt- und Klimaschutz kümmern. Jeder Dritte (32 Prozent) meint, dass die Partei vorschreiben will, wie man zu leben hat. 16 Prozent sind der Meinung, dass die Grünen überzeugendes Führungspersonal haben.



Sonntagsfrage: Union legt weiter zu



In der aktuellen Sonntagsfrage erhält die Union 39 Prozent der Wählerstimmen, die SPD kommt auf 24 Prozent. Die FDP erhält neun Prozent der Stimmen. Die Linke und die AfD würden jeweils acht Prozent der Bürger wählen, die Grünen würden sieben Prozent wählen. Im Vergleich zum Deutschlandtrend vom 8. Juni 2017 gewinnt die Union einen Prozentpunkt hinzu und bekommt mit 39 Prozent einen Wert, den sie zuletzt im Januar 2016 erreicht hat. FDP und AfD verlieren jeweils einen Prozentpunkt. Die FDP kann ihren Spitzenwert von 10 Prozent damit nicht halten, die AfD erreicht den niedrigsten Wert seit November 2015. Die Stimmen für die SPD, Die Linke und die Grünen bleiben unverändert. Insgesamt erhält die Regierungskoalition 63 Prozent.



Der Deutschlandtrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des "ARD-Morgenmagazins". Befragt wurden vom 12. bis 13. Juni 1018 Menschen.



Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5%) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50%) Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 02150/20 65 62 oder 0172/24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden.



Fragen im Wortlaut:



Unabhängig davon, ob Sie sich einer bestimmten Religion zugehörig fühlen: Haben Religion oder Glaube für Ihr Leben eine sehr große Bedeutung, eine große Bedeutung, eine geringe Bedeutung oder gar keine Bedeutung?



Über die Parteien gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Ich nenne Ihnen jetzt einige Aussagen zu den Grünen. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie dieser Aussage eher zustimmen oder eher nicht zustimmen. Die Grünen sind heute nicht mehr so wichtig, weil sich auch die anderen Parteien um Umwelt- und Klimaschutz kümmern. Die Grünen wollen uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Die Grünen haben überzeugendes Führungspersonal.



Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?



