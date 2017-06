Otto Warmbier ist zurück in den USA - laut Ärzten befinde er sich aber in einem Zustand "reaktionsloser Wachheit". Der Student habe schwere neurologische Verletzungen erlitten. Sein Vater erhebt Vorwürfe gegen Nordkorea.

Der aus Nordkorea freigelassene Student Otto Warmbier hat laut Angaben der behandelnden Ärzte eine "schwere neurologische Verletzung" erlitten. Der 22-Jährige habe in allen Bereichen seines Gehirns großflächige Schäden am Hirngewebe davongetragen, erklärte der Mediziner Daniel Kanter am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Der Student befinde sich in einem Zustand "reaktionsloser Wachheit". Er könne seine Augen öffnen und blinzeln. Es gebe aber keinerlei Anzeichen dafür, dass er auf Sprache oder Aufforderungen reagiere. Seine Mutter sei an Warmbiers Seite.

Sein Vater Fred Warmbier sagte, dass er der Darstellung Nordkoreas nicht glaube, wonach sein Sohn wegen einer Nahrungsmittelvergiftung und einer Schlaftablette ins Koma gefallen sei. Die Rückkehr des Studenten habe Erleichterung, aber auch Wut in ihm hervorgerufen. "Erleichterung, dass Otto jetzt zu Hause in den Armen derjenigen ist, die ihn lieben, und Wut darüber, dass er so lange so brutal behandelt wurde", sagte er in ...

