Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporation ger uppdatering om översvämningen vid Cerro Bayo-gruvan

TORONTO, 16 juni 2017 (GLOBENEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) ger en uppdatering om översvämningen vid Cerro Bayo-gruvan som man först meddelade om den 9 juni 2017. Familjerna till de två saknade gruvarbetarna har samlats på ett trygghetscenter i den närliggande staden Chico i Chile. Där får de stöd och minst en gång om dagen en genomgång om hur sökandet går. Under dessa svåra dagar finns våra tankar hos dem. Även våra medarbetare, fackföreningar och medlemmar ur samhället samlas i staden för regelbundna uppdateringar.

All verksamhet i såväl dagbrottet som underjord vid Cerro Bayo avbröts på ett säkert och ordnat sätt direkt efter att olyckan uppstod på morgonen den 9 juni. Endast behörig personal som behövs för sökningsarbetet har rest till platsen. Där pågår sökningsarbetet dygnet runt med cirka 100 till 120 personer på dagskiftet och 50 till 60 på nattskiftet. Cerro Bayo har fått omfattande besök av nationella, regionala och lokala myndigheter samt tillsynsorgan för att samla in information, bidra med idéer och erbjuda logistiskt och tekniskt stöd.

Sökarbetet är fortsatt fokuserat på borrning för att komma ned till de djupaste delarna av gruvan, cirka 200 meter under marken (där gruvarbetarna arbetade), för att testa hur pass översvämmad denna del är. Just nu borrar två riggar och en tredje är på väg att starta. Samtidigt används samtliga lastbilar på platsen till flera grävare och lastare för att bygga en skyddsvall mot Laguna Verde för att isolera olycksområdet från sjön och hantera eventuella ytterligare vatteninflöden.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, sa: "Vårt Bolag är tacksamt mot det lokala samhället och våra medarbetare, de chilenska myndigheterna, SERNAGEOMIN, alla räddningsarbetare, militären, polis och de lokala myndigheterna, såväl som andra gruvföretag för stödet och det generösa erbjudandet att hjälpa oss i denna nödsituation. Mandalay gör allt de kan för att hitta Jorge Sanchez och Enrique Ojeda som arbetade i den översvämmade delen av Delia NW-gruvan. På grund av allt vatten och material som ligger i vägen är detta arbete extremt komplicerat. Vi kommer att fortsätta använda våra egna resurser såväl som resurser från leverantörer, entreprenörer, andra gruvföretag och myndigheter, samtidigt som vi lägger extraordinär vikt vid att agera säkert i dessa ansträngningar som är utöver det vanliga. Vi arbetar hårt med att hålla familjer, medarbetare, lokalsamhället och hela Chile informerade om våra ansträngningar på ett lämpligt sätt."

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser som har produktionstillgångar i Australien, Chile och Sverige samt ett utvecklingsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

För mer information:Mark SanderPresident och Chief Executive OfficerGreg DiTomasoDirector of Investor RelationsKontakt:+1.647.260.1566