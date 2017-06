Polens Mandarinen-Importe sind FreshMarket zufolge 2016 kleiner geworden, was vor allem an geringeren Lieferungen aus Spanien lag. Spanien gehört zu den traditionell Führenden bei den Mandarinen-Exporten nach Polen mit einem Anteil von rund 67% an Polens Gesamtimporten. 2016 exportierte Spanien 92.300 Tonnen Mandarinen nach Polen, ein Rückgang von 5% im Jahresvergleich....

Den vollständigen Artikel lesen ...