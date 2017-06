Mark Zuckerberg will mithilfe von Algorithmen zur Bild- und Texterkennung Propaganda von Terroristen bei Facebook schneller finden. Die Initiative soll Anti-Facebook-Gesetze verhindern.

Markenverantwortliche reagieren empfindlich, wenn ihre Anzeigen in einem Umfeld auftauchen, in dem wenig Kauflaune aufkommt. Das verdeutlichte zuletzt das Beispiel Youtube. Über 250 Unternehmen zogen im März Werbebudgets im großen Stil ab, nachdem ihre Spots vor rassistischen, antisemitischen Videos und Terror-Spots gezeigt worden waren. Der Schaden für Konzernmutter Alphabet könnte sich bis Jahresende auf Umsatzausfälle in Höhe von bis zu 750 Millionen Dollar belaufen, schätzen die Analysten von Nomura Instinet.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will verhindern, dass seiner Firma ein ähnliches Szenario droht. Auch das blaue Imperium gerät immer wieder mit Mord-Videos und Propaganda-Inhalten in die Schlagzeilen. Von politischer Seite wächst der Druck. Justizminister Heiko Maas (SPD) will den Konzern per Gesetz zwingen, hetzerische Beiträge schneller zu entfernen. Auch die britische Premierministerin Theresa May und Emmanuel Macron, Frankreichs Regierungschef, sehen nach der Serie von Anschlägen Handlungsbedarf. Das Duo stellte diese Woche eine Anti-Terror-Strategie vor, die auch auf einen laschen Umgang mit radikalen Inhalten im Netz abzielt.

Zuckerberg muss zeigen, dass seine Plattform mehr gegen Terror unternimmt. Er wolle im Kampf gegen Propaganda künftig stärker auf Künstliche ...

