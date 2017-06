DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Donald Trump/Justizbehinderung:

"Eigentlich müsste Trump großes Interesse an einer raschen Aufklärung haben. Nur so wahrt er die Chance, seine Agenda umzusetzen. Stattdessen aber schlägt der US-Präsident um sich. Mit der ungestümen Einmischung hat er die Ausweitung der Ermittlungen geradezu erzwungen. Die wichtigste Frage im Russland-Komplex hat sich inzwischen vom Verdacht der Verschwörung mit russischen Agenten gelöst. Sie lautet: Gab es im Weißen Haus Versuche, die Arbeit der Justizbehörden zu behindern? Damit richten sich die Ermittlungen gegen Trump selbst. In den windigen Aktionen des Präsidenten nicht Justizbehinderung, sondern die entschuldbare Sturm-und-Drang-Phase eines politischen Neulings zu sehen, erfordert gewaltige Naivität./DP/he

AXC0010 2017-06-16/05:35