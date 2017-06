ORANIENBURG (dpa-AFX) - Der japanische Pharmakonzern Takeda erweitert seine Produktion in Oranienburg bei Berlin. Am Freitag (11.30 Uhr) wird im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine dritte Produktionshalle offiziell in Betrieb genommen. In die Erweiterung wurden rund 100 Millionen Euro investiert, dadurch entstanden auch 180 neue Jobs. Auch der japanische Botschafter Takeshi Yagi und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) nehmen an der Eröffnung teil. In Oranienburg werden bereits seit rund 130 Jahren Arzneimittel gefertigt. Zu DDR-Zeiten war hier das VEB Chemisch-Pharmazeutische Werk Oranienburg angesiedelt./rgo/DP/zb

ISIN JP3463000004

AXC0013 2017-06-16/05:48